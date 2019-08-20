صحة المؤقتة تبحث احتياجات مستشفى القيرة القروي

وادي الشاطئ –العنوان

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، أمس الإثنين، بمكتبه بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء، اجتماعا إداريا موسعا، بحضور مدير مستشفى القيرة القروي الدكتور حمزة جمعة يحيى، وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية للمستشفى التابع لبلدية وادي الشاطئ.

وتضمن الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد بوزارة الصحة غيث دربوك، والمستشار المالي للوزارة طاهر المنفي تسليط الضوء على مشروعات الصحية المتمثلة في الصيانة والتطوير والتوسعة للمباني، وتقدير نسب الإنجاز للإنشاءات.

وكذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتمثلة في صرف مخصصات باب التطوير والتحسين لمستشفى القيرة بعد اتمام كافة الإجراءات الإدارية العالقة وتسديد قيمة مرتبات الأطباء المتعاونين، وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالمناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن والتركيز على جودة الخدمات وسلامة المرضى بمستشفى القيرة القروي وتحسين الأداء على كافة المستويات أهمها التجهيزات والمعدات الطبية ، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وما تتطلبه المرحلة المقبلة.

ومن جهته ناقش وزير الصحة الأوضاع الصحية ببلدية وادي الشاطئ بجنوب غرب البلاد مؤكدا على ضرورة توطين العلاج وتقريب الخدمة للمواطن مضيفا بأنه تم توريد عدد من الأجهزة وتوفير كافة الاحتياجات الصحية من الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى القيرة لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وفي السياق ذاته أكد مدير مستشفى القيرة القروي وصول التجهيزات الطبية لمستشفى القيرة، وأن العمل على تركيبها يتم من قبل الشركات الموردة بعد اتمام أعمال الصيانة والتوسعة والتطوير.

واستمع وزير الصحة خلال الاجتماع لعدد من مطالب مسؤولي الصحة ببلدة القيرة، تمثلت في توفير سيارة حديثة وثلاجة نقل الأدوية، وتعهد بتذليل كافة الصعوبات لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة.

أكد وزير الصحة في ختام الاجتماع على ضرورة التعاون بين كافة مناطق ومدن الجنوب الليبي والمضي قدما بالعمل متمنيا للجميع التوفيق، مثمناً الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها مسؤولي الصحة ببلدية وادي الشاطئ ومستشفى القيرة، لتحقيق المصلحة العامة للعمل.

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