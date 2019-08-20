عقوب يبحث الأوضاع الصحية ببلدية القيره

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اجتماع إداري موسع ضم مدير مستشفى القيره القروي حمزة جمعه يحي والوكيل المساعد بالديوان غيث دربوك والمستشار المالي للوزارة طاهر المنفي .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء بحث الأوضاع الصحية ببلدية القيره وما جاورها وتسليط الضوء على مشروعات الصحية المتمثلة في الصيانة والتطوير والتوسعة للمباني وتقدير نسب الانجاز للإنشاءات وعدد من الموضوعات إلهامه المتمثلة في صرف مخصصات باب التطوير والتحسين لمستشفي القيره بعد اتمام كافة الاجراءات الادارية العالقة وسداد قيمه مرتبات الاطباء المتعاونين وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالمناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن والتركيز على جودة الخدمات وسلامة المرضى بمستشفي القيره القروي وتحسين الأداء على كافة المستويات أهمها التجهيزات والمعدات الطبية، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وما تتطلبه المرحلة القادمة.

وناقش وزير الصحة خلال اللقاء الأوضاع الصحية ببلدية وادي الشاطئ بجنوب غرب البلاد مؤكدا على ضرورة توطين العلاج وتقريب الخدمة للمواطن مضيفا بأنه تم توريد عدد من الأجهزة وتوفير كافة الاحتياجات الصحية من الاجهزة والمعدات الطبية لمستشفى القيره لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

من جانبه أكد مدير مستشفى القيرة القروي وصول التجهيزات الطبية لمستشفى القيره مشيرا إلى أن العمل يجري على تركيبها من قبل بنغازي -الشركات الموردة بعد اتمام أعمال الصيانة والتوسعة والتطوير.

كما استمع عقوب خلال الاجتماع لعدد من مطالب مسؤولي الصحة ببلدة القيره والتي تمثلت في توفير سيارة حديثة وثلاجة نقل الأدوية وتعهد بتذليل كافة الصعوبات لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة.

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