المتوسط:

انتقد وزير الداخلية الأسبق، صالح رجب، رئيس الوزراء، فايز السراج الذي ظهر أثناء خروجه من محل فاخر لبيع الشوكولاته.

وقال رجب إن السراج ظهر في فيديو وهو خارج من محل لبيع الشوكولاتة الفاخرة والغالية الثمن في حي بلندن في عيد الأضحى الذي قضاه السراج مع أسرته خارج ليبيا شأنه شأن أعضاء ووزراء المجلس الرئاسي غير الشرعي وقادة الميليشيات والإخوان مثل علي الصلابي وبلحاج ومفتى الذبح والتفجير الغريانى”

واعتبر رجب، ذلك استخفاف بأهالي العاصمة قائلا:” إن الشباب يقتلون كل يوم في الجبهات ويعانون انقطاع الكهرباء لمدة تتجاوز أكثر من 20 ساعة، كما يعانون نقص البنزين والازدحام على محطات الوقود ونقص السيولة وصعوبة الحياة في العاصمة، وهو يشتري الشوكولاتة من أشهر متاجر لندن”.

وقال:” كيف ارتضى السراج لنفسه أن يقضي إجازة العيد في لندن وأن يتسوق من أغلى متاجرها والمواطنين في ليبيا يعانون من أزمات متواصلة منذ سنوات، كهرباء وسيولة ووقود وتدهور الوضع الأمني في العاصمة”.

وتابع رجب، “المضحك المبكى أن السراج يشترى الشوكولاتة لإدخال الفرحة على أولاده وأسرته التي تتمتع بالجنسية البريطانية”، مشيرا إلى أنه أثناء تناوله هو وأولاده وأسرته الشكولاتة تطحن آلة الحرب المليشياويه الإخوانية أطفال، ونساء، وكهول ليبيا، وتغرق بلد النفط في الظلام كما أن بعض سكان طرابلس لم يحصل على ثمن أضحيه…وكأن السراج يعيد إلى الأذهان قصة ملكة فرنسا ماري انطوانيت قبيل الثورة الفرنسية عندما قيل لها أن شعبك يعانى الجوع ويحتاج للخبز قالت لماذا لا يأكلون الكعك” مضيفا “نهاية السراج ربما تكون قريبة من نهاية الملكة الباذخة”.

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وتنديدهم من مقطع فيديو متداول للسراج خلال إجازة عيد الأضحى أثناء خروجه من متجر ” كاربو ” للشوكولاتة في ضاحية ” نايتس بريدج ” الراقية وسط لندن.

The post وزير الداخلية الأسبق: السراج يتنزه في الخارج.. وآلة الحرب تدمر أبناء ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية