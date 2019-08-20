التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلف إدريس غيث أقدورة بمسؤول قطاع الإسكان والمرافق بالمدينة عماد آكويري ومدير إدارة الشؤون الفنية بقطاع الإسكان والمرافق خالد العبدلي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء مُناقشة الإجراءات المتعلقة بتفعيل أعمال لجنة تسمية الشوارع والميادين ببلدية بنغازي وجرى الاتفاق على البدء في حصر الشوارع والميادين الواقعة داخل المخطط العام المعتمد التي لم يتم تسميتها وعرض مقترحات بالتسميات على المجلس التسييري لاعتمادها، على أن يتم أعادة النظر في الشكل العام ونوع اللوحات المخصصة لتسمية الشوارع بحيث تكون وفق المواصفات والألوان المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع المرصد الحضري ببلدية بنغازي.

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