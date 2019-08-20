الهلال الأحمر في زيارة لمستشفى الثورة المركزي بالبيضاء

البيضاء-العنوان

قام فريق من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الجبل الأخضر، أمس الاثنين، بزيارة لمستشفى الثورة المركزي بمدينة البيضاء، وذلك في إطار الدعم النفسي للمرضى خصوصاً الأطفال، وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وبحسب المكتب الإعلامي للمستشفى كان في استقبال الفريق مدير المستشفى الدكتور محمد التريكي، الذي رحب بهم وأبدى سعادته بهذه الزيارة مثمناً دور الهلال الأحمر وتعاونه الدائم مع المستشفى.

وشملت الزيارة جولة في أقسام الأطفال والحضانة، وتوزيع هدايا على الأطفال المرضى لإدخال السعادة والسرور إلى نفوسهم، كما التقى أعضاء الفريق رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، وعدد من الأطباء واطلعوا على سير العمل وأبدوا استحسانهم من الخدمات المقدمة للمرضى والمتابعة المستمرة.

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