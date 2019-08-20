البرلمان يستأنف جلسته بمناقشة تعديل قانون القضاء

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور عدد من أعضاء المجلس.

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق أن المجلس استهل جلسته بمناقشة تعديل قانون القضاء المعروض من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإقراره من قبل المجلس.

وكان بليحق أكد أن أعضاء المجلس اتفقوا أمس الاثنين خلال جلستهم على تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

وقال بليحق إن النواب اتفقوا أيضا على تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس وحث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب ثمن البيان الأخير للخارجية المصرية كما ثمن المجلس “دور مصر شعباً ورئيساً وحكومةً لدعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ودعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتكليف لجنة الخارجية للتواصل المستمر مع السلطات المصرية والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم ” كما اتفق النواب على “إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب تنديداً بما يجري في مدينة مرزق وتشكيل لجنة أزمة لدعم مدينة مرزق” وحث الأجهزة المختصة على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان عضو مجلس النواب سهام سرقيوه والوصول للجناة ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل إلى ما توصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن .

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