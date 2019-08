المتوسط:

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب لإستكمال جدول أعمال المجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس استهل جلسته بمناقشة تعديل قانون القضاء المعروض من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاقراراه من قبل المجلس.

