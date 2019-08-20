داخلية المؤقتة: تم ضبط 294 قضية مخدرات خلال النصف الأول من عام 2019

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إحصائية للنصف الأول للعام الحالي لقضايا المخدرات التي ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بنغازي.

الإحصائية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن عدد القضايا وصل 294 قضية وبلغ عدد المتهمين 439 متهم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح التقرير أن مخدر الحشيش احتل المرتبة الأولى من حيث أوزان المضبوطات فيما تأتي الأقراص المخدرة بجميع أنواعها في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة الخمور محلية الصنع.

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