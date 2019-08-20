بوتين: نسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية بالتنسيق مع فرنسا

ليبيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة تحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا ، معرباً عن رغبته في سماع موقف فرنسا بشأن هذه القضية من أجل تنسيق الجهود.

بوتين قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل بدء مباحثاتهما أمس الاثنين: “لدينا موضوع مهم بالطبع هو ليبيا”.

وأضاف :”من الضروري هنا السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة وأود كثيراً معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع من أجل تنسيق جهودنا”.

ومن جانبه، دعا ماكرون إلى إحلال السلام في ليبيا،حيث قال :”نريد تأمين الاستقرار في ليبيا وإحلال النظام وروسيا لها دور مهم في القضايا الدولية”.

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