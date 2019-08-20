بوتين لماكرون: الموضوع الليبي في غاية الأهمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انه يرغب في سماع موقف فرنسا بشأن تحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا ، من أجل تنسيق الجهود.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل بدء مباحثاتهما أمس الاثنين: “لدينا موضوع مهم بالطبع هو ليبيا”.

وأضاف :”من الضروري هنا السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة وأود كثيراً معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع من أجل تنسيق جهودنا”.

ومن جانبه، قال ماكرون :”نريد تأمين الاستقرار في ليبيا وإحلال النظام وروسيا لها دور مهم في القضايا الدولية”.

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