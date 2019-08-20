فيديو| مجلس النواب يناقش تعديل قانون القضاء

طبرق-العنوان

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس استهل جلسته، اليوم الثلاثاء، بمناقشة تعديل قانون القضاء، المعروض من قبل اللجنة التشريعية؛ لإقراره من قبل المجلس.

وأوضح بليحق، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن النواب استأنف جلسته الرسمية اليوم، بحضور رئيسه، المستشار عقيلة صالح، وعدد من النواب، وذلك لاستكمال جدول أعماله.

وكان قد طالب مجلس النواب القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في جلسته أمس الاثنين، بالتصدي للعصابات المارقة في مرزق، والضرب بيد من حديد لمَن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها، داعيًا الحكومة المؤقتة إلى تقديم الدعم الكامل بشكل عاجل لأهالي المدينة التي تشهد توترًا أمنيًّا منذ أسابيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية