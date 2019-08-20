باشاغا يدعو لمتابعة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان

دعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الأجهزة الأمنية إلى متابعة ورصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو أي تجاوزات للضوابط المنصوص عليها في القانون بشأن التقيد بحالات القبض على الأشخاص ومراقبة أنشطة مأموري الضبط القضائي وسلوكياتهم بهذا الشأن وتوجيههم بطريقة تكفل حماية حقوق الإنسان.

وأكد باشاغا في خطاب موجه إلى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ورئيس مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنه أصدر تعليمات إلى الأجهزة الأمنية المتخصصة التي تستلزم طبيعة عملها استصدار أوامر قبض على الأشخاص بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات والتعميم والتنبيه على مرؤوسيهم من مأموري الضبط القضائي بضرورة التقيد بالضوابط والتشريعات المنصوص عليها في القانو بشأن حالات القبض على الأشخاص.

وكانباشاغا دعا مختلف الأجهزة الأمنية إلى التقيد بالحالات والضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون بشأن حالات القبض على المتهمين حفاظا على الحقوق والحريات العامة ودرءا للمسؤولية الجنائية التي قد يتعرض لها رجل الشرطة في حالة خروجه أو تجاوزه لأطار المشروعية مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال باشاغا في تعميم موجه لمختلف الأجهزة الأمنية أن القبض الغير قانوني جريمة يعاقب عليها القانون حيث لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة كما منح قانون الإجراءات الجنائية لأعضاء النيابة والقضاة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق زيارة السجون العامة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع على أوامر القبض والحبس وسماع الشكاوى المتعلقة بذلك.

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