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مصرف الجمهورية بني وليد يبدأ بتوزيع السيولة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر المصرف الجمهورية فرع بني وليد، صباح اليوم الأربعاء، بصرف السيولة النقدية لعملائه وذلك بعد وصول سيولة بقيمة 40 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري.

وخُصِّص من هذه السيولة 11 مليون دينار لفرع بني وليد، حيث تم تحديد سقف السحب بقيمة 800 دينار لكل حساب، وذلك بعد الانتهاء من إدراج مرتبات عن شهري 6 – 7.

كما خُصص لفروع مصرف الجمهوية سوف الجين 7 ملايين دينار، و4 ملايين لفرع الجمهورية تنيناي.

وتم توزيع السيولة عن طريق منسقي القبائل وهي الآلية المتعارف عليها منذ فترة بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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