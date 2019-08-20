مجلس النواب يعتمد تعديلات قانون الشرطة «فيما يتعلق بالمزايا المالية والمعنوية»

أقر مجلس النواب، قانون الشرطة الجديد، إذ اعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إليه، فيما يتعلق بكافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

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واستهل المجلس، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمناقشة تعديل قانون القضاء، المعروض من قبل اللجنة التشريعية؛ حسب تصريح الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إلى «بوابة الوسط».

وأوضح بليحق، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم، بحضور رئيسه، المستشار عقيلة صالح، وعدد من النواب، وذلك لاستكمال جدول أعماله.

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