بليحق : مجلس النواب يستأنف جلسته ويناقش تعديل قانون القضاء

طبرق 20 أغسطس 2019 (وال) – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب لاستكمال جدول أعمال المجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن المجلس استهل جلسته بمناقشة تعديل قانون القضاء المعروض من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لا قراراه من قبل المجلس.

وخلال جلسته أمس الإثنين، طالب المجلس القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي للعصابات المارقة في مرزق، والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها، داعيًا الحكومة المؤقتة إلى تقديم الدعم الكامل بشكل عاجل لأهالي المدينة التي تشهد توترًا أمنيًّا منذ أسابيع . (وال – طبرق) ع ع

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