وفد مؤسسات المجتمع المدني وأعيان من المنطقة الغربية يزور المنطقة العسكرية الزاوية

صرمان 20 أغسطس 2019 (وال) – قام وفد ضم المنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الأعيان ومشايخ من مدينة الزنتان ومدن من غرب البلاد، قام بزيارة أمس إلى مدينة صرمان ومقر قيادة المنطقة العسكرية الزاوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

وبحسب صحيفة المرصد فقد كان في استقبال الوفد المجلس البلدي وأعيان ومشايخ صرمان ومديرية أمن المدينة وآمر المنطقة العسكرية الزاوية اللواء محمد طحيش وضباط وضباط صف وجنود المنطقة .

وقال الوفد إن هذه الزيارة تأتي لرفع معنويات الأجهزة الأمنية في المنطقة، وتجديد الدعم للقوات المسلحة. (وال – صرمان) ع ع

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