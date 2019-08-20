عاجل .. مجلس النواب يعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية بما فيها اعتماد كافة المزايا المالية لرجال الشرطة

طبرق 20 أغسطس 2019 (وال) – قرر مجلس النواب قانون الشرطة الجديد خلال الجلسة الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب .

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب اعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية للمجلس بما فيها اعتماد كافة المزايا المالية لرجال الشرطة.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية صباح اليوم واستهل جلسته بمناقشة تعديل قانون القضاء المعروض من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لا قراراه من قبل المجلس.

وخلال جلسته أمس الإثنين، طالب المجلس القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي للعصابات المارقة في مرزق، والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها، داعيًا الحكومة المؤقتة إلى تقديم الدعم الكامل بشكل عاجل لأهالي المدينة التي تشهد توترًا أمنيًّا منذ أسابيع . (وال – طبرق) ع ع

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