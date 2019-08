برلماني يكشف لـ” المتوسط” كواليس جلسة النواب اليوم

خاص المتوسط/ حنان منير :

أعلن عضو مجلس النواب، مفتاح الشاعري، أن مجلس النواب استأنف جلسته على تمام الساعة الثانية عشر بعرض بنود قانون هيئة القضاء.

وأفاد الشاعري، في تصريح خاص لـ” المتوسط” بأنه تم التصويت على قانون الهيئة القضائية، وقانون الشرطة وكذلك تم التصويب على قانون دعم الزواج بعد التعديل في بعض من فقرات هذه القوانين

وأفاد الشاعري، أنه تم رفع الجلسة على تمام الساعة الثانية ظهرا.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد أن أعضاء المجلس اتفقوا أمس الاثنين خلال جلستهم على تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

وقال بليحق إن النواب اتفقوا أيضا على تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس وحث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين.

