الفاخري يستقبل رئيسة جمعية النافذة البيضاء لذوي الإعاقة بالأردن

استقبل رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري أمس، رئيسة جمعية النافذة البيضاء لذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية وداد الأحيوي، بحضور رئيسة منظمة نسمة أمل لذوي الإرادة في بنغازي فاطمة الفاخري، حيث اطلع رئيس الهيئة العامة على بعض النشاطات التي تختص بها هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.

من جهتها عبرت رئيسة جمعية النافذة البيضاء عن سعادتها بالاهتمام والعناية اللذين يحظى بهما ذوو الإرادة في ليبيا، مبدية شكرها للجنة مهرجان “الإبداع والتميز لذوي الإرادة” الذي ستشارك في فعالياته برعاية الهيئة العامة ولمنظمة نسمة أمل، وأهل بنغازي عامة.

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