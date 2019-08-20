أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي، انطلاق مشروع الصحة العقلية في ليبيا والذي يهدف إلى تحسين وتوفير خدمات رعاية الصحة العقلية في طرابلس، بنغازي و مصراتة.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها أن المشروع الذي يمتد لـ3 سنوات يحمل عنوان“العمل من أجل إعانة الصحة العقلية في ليبيا”، مؤكدة أنه جزء من مبادرة موسعة للاتحاد الأوروبي لتحسين الخدمات الصحية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن المشروع أطلقته منظمة الإعاقة الدولية وشريكتها المركز التونسي لإعادة التأهيل بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والجامعات اليبية وجامعة تونس المنار.

ولفت البيان إلى أن مجموعة أولى مكونة من 15 متدربا ليبيا من طرابلس وبنغازي ومصراتة شاركت في التدريب حول اضطرابات الصحة العقلية الأكثر شيوعا التي تم تنظيمها في يونيو الماضي في كلية الطب بتونس وجامعتان طبيتان في نفس البلاد لافتا إلى أن المتدربين عادوا إلى ليبيا وبدأوا في استقبال الحالات.

وتابع البيان أنه “كجزء من البرنامج تجري منظمة الإعاقة الدولية مسحا داخل المجموعات الليبية والخدمات الصحية في ليبيا حول التصورات المحلية للصحة العقلية والهدف هو تقديم تصور للدورات التدريبية القادمة للمهنيين في مجال الخدمات الصحية وفقا لاحتياجات الليبيين وبالتزامن مع هذا تستمر منظمة الإعاقة الدولية في تقديم خدمات إعادة تأهيل شاملة للأشخاص ذوي الإعاقات والإصابات الناتجة عن الصراعات كجزء من دورها الأنساني في ليبيا

وأوضح البيان أن الصحة العقلية في ليبيا وصفت بأنها مجال مهمل بشكل مزمن في البلاد وذلك خلال دراسة تقييم الصحة العقلية والدعم النفسي الذي تم إجراؤه خلال سنة 2017 مشيراإلى أن قلة الوعي باحتياجات الصحة العقلية وغياب سياسة أو تشريع الصحة العقلية أدى إلى عدم تخصيص تمويل كاف لخدمات الصحة العقلية كما أن الوضع الراهن والعنف المستمر في البلاد زاد من نسبة الأشخاص الذين يحتاجون لدعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

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