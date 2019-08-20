الزوبي: سنزلزل الأرض تحت أقدام المعتدين وستكون صدمتهم أشد من صدمة غريان

ليبيا – توعد آمر الكتيبة 301 التابعة للمجلس الرئاسي عبد السلام الزوبي بزلزلة الأرض تحت أقدام من وصفهم بـ”المعتدين على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) خلال الفترة القادمة.

الزوبي قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل اللإجتماعي “تويتر “أمس الاثنين :” في نطاق المسموح للإعلام، سنزلزل الأرض تحت أقدام المعتدين على طرابلس في الفترة القادمة ونَرفض حجة عرسي قريب أوجاي على خاطر راتبي”.

وإختتم آمر الكتيبة 301 تغريدته بالقول :”الأمر سيكون صدمة بأضعاف صدمة غريان بعشرِ مرات والهدف سيكون في مقتل قد أعذر من أنذر ،اللَّهم إهدنا الشباب للإنسحاب قبل سكن جثثهم تحت التراب”.

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