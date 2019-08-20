الجزء الأول/ محاربة الإرهاب في ليبيا ليست حكرًا على الشّباب

أخبار ليبيا24-خاص

لم تكن محاربة الإرهاب في ليبيا حكرًا على الشّباب يومًا، إذ تؤكّد الشّواهد أن العديدَ من كبار السّن شاركوا بقوّة في محاربة الإرهاب.

“السّبعيني” من منطقة الأبرق في شرق ليبيا “جمعة إسبيق بوفراج” هو أحد المحاربين، الّذين لم يمنعهم عامل السّن الوقوف في موقف المتفرج، لمحاربة الإرهاب، وهو يرى الاغتيالات تطال جيرانه، والقذائف تتساقط على منطقته من قبل تنظيم “داعش” الذي كان يتّخذ من مدينة درنة إمارة له.

لأخبار ليبيا 24، يقول العسكري المتقاعد، بوفراج: “كنت في معسكر لملودة، وتخرّج على يدي أكثر من تسعة عشر دفعة من دفعات التّدريب العسكري العام، ثم تقاعدت عام 1988”.

واستفاد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر، من العسكريين المتقاعدين، في تدريب وتخريج دفعات جديدة من العسكريين.

ويضيف في حديثه، “عندما بدأت الجماعات الإرهابية، الإعلان عن وجودها، لفرض أفكارها المتطرفة علينا وبدأت في الاغتيالات، عندها بدأ سكّان منطقة الأبرق في التنادي لحماية أنفسهم وأعراضهم من هذه الجماعات المارقة”.

ويتابع بوفراج: “انضممت إليهم وقمت رفقة بعض المتطوعين، بتدريب الشباب الذين يرغبون في محاربة التنظيمات الإرهابية،وقمنا بتدريب دفعتين في الأبرق”.

يحمل “بوفراج” في يده بندقية “كلاشنكوف” ويقول: “لا أريد جزاءً ولا شكورا ولا أموالا، فقط خرجت لأجل الوطن. قمت بحماية المرافق الحيوية، وكذلك نظّمت نقاط تفتيش على الطّرق العامة”.

ويمضي مسترسلا في وصف الإرهاب، قائلًا: إنّ الإرهاب لا يرحم ولا يعرف حرمة دم شيخ أو رجل أو طفل أو امرأة، كما لا يعرف عسكريًا أو مدنيًا، يريد فقط من يرضخ له ويأتمر بأمره ويقدّم الولاء والسّمع والطاعة له”.

ويواصل، “إنّهم فقط يريدون أن يعلموننا ديننا بأفكارهم المشوّهة المتطرّفة، التي تجيز الذبح والنكاح، والدين منهم براء”.

ويضيف، “ديننا الإسلامي دين الرحمة والمودة والأخلاق، وهم منسلخين من أخلاقه “.

وفي الأثناء يستذكر “بوفراج” تفجير القبّة الإرهابي، الذي وقع صبيحة يوم الجمعة (20 فبراير 2015م) وراح ضحيته 33 مدنيًا بينهم 4 مصريين.

وحول تلك الجريمة التي تبنّاها تنظيم داعش، يقول بوفراج: “إن التفجير الثلاثي، استهدف المدنيين الآمنين. لم يرحم أحدًا، أي دين هذا الذي يتحدثون عنه!”.

ويختم “بوفراج”، قائلًا: “ما قدّمته للوطن لا أريد من ورائه مقابلًا إلّا صلاح الوطن، لأراه ينعم بالأمن والأمان والسلام، عمري مضى وأريد الخير للأجيال القادمة، وأن تنعم بدولة المؤسّسات والقانون”.

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