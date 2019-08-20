شعبة الإعلام الحربي تؤكد إرسال تعزيزات عسكرية لمحاور طرابلس

طرابلس 20 أغسطس 019 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي إرسال تعزيزات للقوات المُسلحة تابعة للكتيبة 166 مُشاة أمس الإثنين للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور العاصمة .

وقال مسؤول الإعلام في اللواء “73” مشاة المنذر الخرطوش إن محاور القتال في طرابلس شهدت أمس مناوشات في محور عين زارة ومنطقة كزيرما.

الخرطوش أوضح في تصريحات صحفية أن الوحدات العسكرية تقوم بعمليات نوعية ضد المليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن سلاح الجو يقوم برصد ومتابعة تحركاتها على مدار الساعة.

هذا وبثت شعبة الإعلام الحربي لقطات تظهر تعزيزات للقوات المسلحة تابعة للكتيبة مئة وستة وستين مشاة في طريقها للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية بمحاور العاصمة. (وال – طرابلس) ع ع

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