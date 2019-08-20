اجتماع اللجنة التنموية 2030 مع قطاعات بلدية غدامس

عقدت لجنة تنسيق بلدية غدامس اجتماعا لبحث خطة التنمية لقطاعات الإسكان والمواصلات والكهرباء والمرافق بالبلدية، وذلك بهدف إعداد خطة التنمية المستدامة للبلدية – ألفين وثلاثين، وتلبية احتياجات المواطن، حيث حضر الجلسة موظفو ومسؤولو ومهندسو القطاعات ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع سبل استكمال المشاريع الجارية في البلدية، والبدء في تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب تحديد الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي تخدم تلك الأهداف .

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