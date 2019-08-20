ناطق بركان الغضب يكشف سبب نقل “حفتر” الحرب إلى مصراتة وتأخر القصف على المدينة

قال المتحدث الرسمي باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق الوطني مصطفى المجعي إن القائد العام للجيش الوطني المشير “خليفة حفتر” يحاول الحصول على مزيد من الدعم والسلاح من مموليه بقصف مصراتة.

وأوضح المجعي في تصريحات لها على قناة “الجزيرة مباشر” إن حفتر يربط دائما بين مصراتة، غرب ليبيا، وبين تركيا “لمغازلة مموليه في مصر والسعودية والإمارات، المعروفين بعدائهم مع تركيا، في محاولة منه للحصول على مزيد من الدعم والأموال والسلاح ومساعدته أكثر باعتباره عدو تركيا في ليبيا”.

وبين المجعي أن محاولات حفتر تأتي “بعد توارد أنباء ومعلومات عن وجود حالة تململ كبيرة من قبل داعميه خاصة فرنسا لفشله في الحسم والسيطرة على العاصمة”، وفقا لقوله.

وأضاف المجعي إن حفتر حاول التسويق عبر إعلامه وتصريحاته المستمرة عن وجود قاعدة “إيطالية” في مصراتة، خاصة في الكلية الجوية, حسب تصريحه.

وكشف المجعي أن ما كان موجودا هناك هي مجرد مشفى إيطالي ميداني منذ وقت طويل ولا علاقة له بالأحداث، وأن تأخر “حفتر” في قصف المدينة كان محاولة منه لمغازلة سياسيي وعسكريي “مصراتة” لتحييدها وشق صف قوات الوفاق”.

المتحدث قال إن حفتر لجأ لنقل الحرب لمصراتة بعد أن تلقى ضربات موجعة في قاعدة الجفرة العسكرية مع خسارته لمدينة “غريان”، في محاولة منه لإرسال رسائل عسكرية للمدينة، لكنه حاول أن تكون لغته مع الأهالي ودية حتى يكسبهم ويؤلب بعضهم ضد العسكريين”.

وكشف المجعي أن “قصف طيران حفتر الأخير تسبب في حدوث أضرار في سجن موجود في الكلية الجوية خاص بمعتقلين متطرفين بعضهم يتبع مقاتلي تنظيم الدولة”.

المتحدث قال إن “قوات الوفاق أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحفتر فيما تمكنت الأخرى من الإفلات، مهددا بأن القوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق سترد بقوة على أي قصف قادم”.

وكان المشير خليفة حفتر قد علق لأول مرة على قيام سلاح الجو التابع للجيش بقصف مدينة مصراتة بقوله إنه لن يسمح بإنشاء قواعد أجنبية في ليبيا تقوم بتمويل “الإرهاب” ومحاربه الجيش، في إشارة منه لما صرح به المتحدث باسم الجيش قبل يومين بأن القصف على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطت مخططا لتحويل المطار إلى قاعدة جوية تركية”.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني قد نفذ عدة عمليات قصف على مدينة مصراتة، استهدفت مطار الكلية الجوية في المدينة وكذلك مخزن الطائرات المسيرة، وهي القواعد الوحيدة التي تستخدمها قوات “الوفاق” في إطلاق طائراتها الحربية لاستهداف القوات المسلحة في الجفرة وغيرها.

المصدر الجزيرة مباشر

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