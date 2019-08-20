أجهزة محمولة الكشف عن هاتف نوكيا 220 الجيل الرابع

كشفت اليوم شركة HMD Global المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن أحدث أعضاء عائلة هواتفها الكلاسيكية الرائدة في الأسواق نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G).

ويدعم هذا الهاتف المكالمات الصوتية فائقة الوضوح عبر شبكات الجيل الرابع، ويتيح للمستخدمين تصفح المواقع المفضلة على الإنترنت، مع استخدام شبكة الإنترنت، ومشاركة المحتوى مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الهاتف نوكيا 220 الجيل الرابع (Nokia 220 4G) مواكباً لتطلعات المستخدمين من هواتف نوكيا مع الخصائص الأساسية التي تحتاج إليها، بما فيها ممارسة الألعاب؛ والاستماع إلى الراديو من دون الحاجة إلى سماعات، وذلك ضمن هاتف ملون رائع المظهر مصنوع من البولي كربونات وبخطوط التصميم المعهودة لدى نوكيا.

وقال يوهو سارفيكاس، رئيس قسم المنتجات في شركة HMD Global: في الوقت الذي تتحول فيه أسواق الهواتف المتحركة من شبكات الجيل الثاني للاتصالات إلى الجيل الرابع، فإن من مسؤوليتنا كعلامة تجارية رائدة في هذا القطاع تجاه عملائنا أن نقود هذا التحول، مع استمرارنا في توفير المزايا الأساسية لهواتف نوكيا.

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