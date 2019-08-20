بليحق يكشف تفاصيل جلسة البرلمان

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عن تفاصيل جلسة البرلمان الرسمية التي انعقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال بليحق، إن الجلسة استهلت بمناقشة عدد من القوانين في مقدمتها قانون الشرطة، حيث تم مداولة التعديلات الخاصة بقانون الشرطة وفقاً لما توصلت إليه اللجنة المشكلة من مجلس النواب بما يتوافق مع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية وبعد مداولة ومناقشة التعديلات تم إقرار قانون الشرطة، موضحا أنه تم أيضا مناقشة المجلس للتعديلات الخاصة بقانون القضاء وبعد المداولة تم إقرار التعديلات الخاصة بقانون القضاء بالإضافة إلى إقرار القانون الخاص بالزواج.

وأضاف بليحق، بأنه قد تم في جلسة إعلان مدينة مرزق مدينة منكوبة، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب من المنطقة الجنوبية بعقد جلسة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة في مدينة غات، كما تم الموافقة على ذلك على أن يتم تحديد الموعد المناسب خلال الفترة القادمة.

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