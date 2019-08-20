عاجل – روما

رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي على خليفة جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة.

وعزا كونتي تقديمه الاستقالة إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي: “سأستمع اليوم بعناية إلى جميع الخطب التي ستلقى في مجلس الشيوخ، لكنني أعتزم إكمال هذا الانتقال السياسي بالقول إنني بعد الاجتماع سوف أذهب إلى رئيس الجمهورية وأسلمه خطاب استقالة”.