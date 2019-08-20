معيتيق يستعرض إجراءات وزارة المالية بشأن الترتيبات المالية للعام 2019

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمدعمر معيتيق، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية المفوض فرج بومطاري، ووكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير عمل الوزارة عبدالباري شنبارو، لاستعراض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية حيال الترتيبات المالية المعتمدة للسنة المالية 2019 وإحالة مخصصات البلديات الباب الثاني والإجراءات المتخذة لمتابعة الإيرادات والمصروفات.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس، التأكيد على ضرورة إشراك البلديات في متابعة جباية الإيرادات كل حسب اختصاصها الإداري وتشجيعها ووضع التصورات المناسبة، حيث أكد معيتيق على أهمية تواصل وزارة الحكم المحلي مع البلديات وتقديم المقترحات المتعلقة في هذا الشأن.

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