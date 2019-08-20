رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب: القوات المسلحة ستحاسب “السراج”

طبرق 20 أغسطس 2019 (وال) – وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب، المجلس الرئاسي بـ”المجلس الإرهابي”، كونه يدعم العصابات التشادية الإرهابية التي تُهاجم مرزق وتنتهك منازلها .

وأكد الميهوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن حكومة الوفاق تموّل العصابات التشادية عن طريق آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن حكومة الوفاق تأتي بالأموال التي تدعم بها هذه العصابات الإرهابية من حساب عائدات النفط بالمصرف المركزي في طرابلس.

وأضاف الميهوب خلال حديثه أن: “الجيش الوطني يتعامل بكل حرفية مع “المرتزقة” في الجنوب، وسيرد بقوة وحسم، كما أنه سيحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للإرهابيين القادمين من خارج ليبيا”. (وال – طبرق) ع ع

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