صحة الوفاق تتخذ هذا القرار بشأن ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة

أعلن وكيل عام وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أنه تم إصدار قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية القاضي برفع مرتبات العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

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