صحة الوفاق تفعل قرار الرئاسي بزيادة مرتبات العاملين في المهن الطبية

أعلن وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” فعّل قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية القاضي برفع مرتبات العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن عيسى إلغى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

