«صحة الوفاق» تقدم 6 مركبات جديدة لمستشفى غات العام

أعلن مكتب الإعلام بمستشفى غات العام جنوب غرب ليبيا، اليوم الأربعاء، أن مدير المستشفى حامد محمد علي حمادي تسلم 6 مركبات جديدة مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لدعم المستشفى.

وأوضح مكتب الإعلام بالمستشفى أن المركبات الجديدة تشمل ثلاث سيارات إسعاف من بينها سيارتا دفع رباعي تناسب البيئة الصحراوية في المنطقة، إضافة إلى سيارة مزودة بثلاجة مخصصة لحفظ الأدوية وحافلة لنقل الموظفين سعة 24 راكبًا وسيارة مخصصة لنقل جثامين الموتى.

وقال مكتب الإعلام إن «هذه المنحة» التي جاءت «بإشراف وكيل عام وزارة الصحة تأتي كدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق لتعزيز قدرات المستشفى لتقديم خدمات أفضل للمواطن في الأزمات التي شهدتها غات والتي كانت آخرها كارثة السيول التي اجتاحت المنطقة في الأشهر الماضية».

وأشار مكتب الإعلام بمستشفى غات العام إلى أن إدارة المستشفى أشادت بهذه الخطوة وأعربت عن شكرها لكل من يساهم في دعم وتحسين الخدمة الصحية بالمستشفى وكل من يسعى لتخفيف العبء على المواطنين في بلدية غات من النواحي الصحية خصوصا.

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