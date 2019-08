الأمم المتحدة: مقتل 90 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرين في ليبيا خلال أغسطس

المتوسط

قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، يانس ليركافي: إن ما لا يقل عن 90 ليبيا قتلوا فيما جرح أكثر من 200 جراء تصاعد القتال حول بلدة واحة مرزوق الصغيرة جنوب غرب ليبيا.

وأوضح ليركا أن من بين الضحايا حوالى 45 شخصا قتلوا في غارة جوية على البلدة في 4 أغسطس كما قتل 6 أطفال في 8 أغسطس بعد سقوط قذيفة مورتر على منزل يستضيف نازحين في حي “بندلوة”.

وأشار إلى أن الإصابات لحقت بجميع أطراف القتال نتيجة الغارات الجوية والطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية العشوائية والقصف والقتال المباشر على الأرض، مبينا أن أكثر من 6400 شخص نزحوا بسبب أعمال العنف داخل بلدية مرزوق.

ولفت المتحدث إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بسرعة في المنطقة، مؤكدًا أن الوصول إليها لا يزال صعبا بسبب القتال النشط والقدرات المحدودة للأمم المتحدة في الوصول لتلك المناطق، داعيا أطراف القتال إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وناشد ليركا المجتمع الدولي بضرورة توفير تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية التي أعيد تحديد أولوياتها لليبيا، موضحا أن الخطة تتطلب 202 مليون دولار في حين أن المنظمة لم تتلق سوى 60.5 مليون دولار أي 30% فقط.

