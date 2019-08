المتوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي، انطلاق مشروع مدته 3 سنوات بعنوان “العمل من أجل إعانة الصحة العقلية في ليبيا”.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن المشروع الذي ينطلق بدعم منه، يعد جزء من مبادرة موسعة للاتحاد الأوروبي لتحسين الخدمات الصحية في ليبيا.

وأضاف أن المشروع يهدف الى تحسين وتوفير خدمات رعاية الصحة العقلية في طرابلس، بنغازي و مصراتة.

The post بدعم الاتحاد الأوروبي.. انطلاق مشروع إعانة الصحة العقلية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية