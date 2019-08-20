الثني يتسلّم تقرير هيئة الرقابة الإدارية

استلم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم نسخة عن التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية عن العام 2018.

واستلم الثني التقرير من مدير مكتب رئيس الهيئة أنور زيدان رفقة المدير الإعلامي وبحث الثني خلال اللقاء مع زيدان أهمية دور الهيئة في أداء واجباتها لما لها من دور في الحفاظ على الموارد المالية للدولة.

وكان اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة قد سلمت الشهر الماضي تقريرها السنوي لرئيس الهيئة عبد السلام الحاسي.

وشمل التقرير إحصائيات وتقارير بها ملاحظات على عمل المؤسسات العامة التابعة للحكومة المؤقتة من وزارات وهيئات وقطاع مصرفي.

وكان الحاسي قد اجتمع الأسبوع الماضي مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ناقشوا من خلاله عدة مواضيع وعمل الهيئة ووضع حلول لتذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة أبرزها الجانب التشريعي.

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