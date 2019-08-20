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“شمال أفريقيا” يشرع بمعاملات الـ500 دولار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف شمال أفريقيا اليوم الثلاثاء لكافة عملائه عن شروعه في البدء بمعاملات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد اعتبارا من اليوم.

وتضمن إعلان شمال أفريقيا إعلان خدمة جديدة لإرسال الإشعارات عند استخدام بطاقة الفيزا.

وأوضح المصرف أن الخدمة تتم عبر ربط رقم الهاتف بحساب العميل على أن تصل رسالة نصية لكل المستفدين من الخدمة في كل عملية سحب أو عملية شراء من نقاط البيع.

يذكر أن المصارف التجارية شرعت صباح اليوم في فتح باب القبول أمام المواطنين للاستفادة من منحة أرباب الأسر.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي الاثنين عن البدء في صرف مخصصات أرباب الأسر، 500 دولار لكل فرد لسنة 2019 ابتداء من اليوم الثلاثاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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