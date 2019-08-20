احتياجات المنطقة الغربية على طاولة اجتماعات دولة رئيس مجلس الوزراء وقرارت لمشاريع استراتيجية في المنطقة

قرنادة 20 أغسطس 2019 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا مع معالي وزير العمل والتأهيل – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية الدكتور مسعود صوة، بحضور سيادة عضو مجلس النواب عن بلدية الرجبان السيد صلاح الصهبي.

وناقش الاجتماع المشروعات التي تنفذها الحكومة المؤقتة في بلدية الرجبان وكيفية تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لتقديم الخدمات للمواطنين بالبلدية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في دراسة وتنفيذ مشروع مستشفى مركز الجبل والساحل الغربي ليقدم خدماته للمواطن من الزاوية الى زوارة ومن نالوت إلى غريان، على أن يكون مقره بقصر الحاج.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في تجهيز الدراسات لتحويل مصنع التبغ بطرابلس (الدريبي) إلى مدينة طبية متكاملة تعمل وفق المعايير الدولية. (وال – قرنادة) ع ع

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