مجلس النواب يقر قانون الشرطة الجديد

ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور عدد من أعضاء البرلمان لإستكمال جدول أعمال المجلس.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب إن المجلس استهل جلسته بمناقشة تعديل قانون القضاء المعروض من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاقراره من قبل المجلس.

وأشار بلحيق إلى أن المجلس قرر في جلسته قانون الشرطة الجديد بالإضافة إلى اعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية للمجلس بما فيها اعتماد كافة المزايا المالية لرجال الشرطة.

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