برنامج الرعاية الصحية يدعم عيادات طبرق بأجهزة حديثة

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت لعيادات مدينة طبرق العديد من الأجهزة الحديثة مقدمة من برنامج الرعاية الصحية الأولية الذي يعتبرمن أحد برامج وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لعام 2019.

مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق عبد المنعم أسويكر أكد – لأخبار ليبيا 24 – وصول العديد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة وهي من ضمن برنامج الرعاية الصحة لعام 2019.

أسويكر أوضح أنه تم توزيع هذه المعدات والأجهزة على عدد ثلاثة عيادات رئيسية وهي عيادات “المختار، والمنارة، والجهاد.”

وأكد مدير إدارة الخدمات وصول عيادتين متكاملتين للأسنان ووصول مختبرات تحاليل حديثة متكاملة وأجهزة تصوير فرق الصوتية وأسرة إيواء وكشف، لافتًا إلى أنه خلال اليوميين الماضيين تم تركيب هذه الأجهزة الحديثة واليوم انتهينا من تركيبها .

ولفت إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في حل الكثير من المشاكل بمناطق شرق وجنوب المدينة وهي داخل أحياء مكتظة بالسكان وتقدم خدماتها اليومية بالمجان.

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