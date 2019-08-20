رفع مرتبات العاملين بـ”صحة الوفاق”

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، رفع مرتبات العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وأعلن وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، إصدار قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية القاضي برفع مرتباتـهم.

ووفق بيان لـ”صحة الوفاق” فقد أعلن عيسى أيضا تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

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