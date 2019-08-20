هكذا علّقت عائلة القذافي على الذكرى 50 لثورة الفاتح من سبتمبر

قالت عائلة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي إن ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 ستبقى خالدة في أذهان الليبيين بفضل معانيها الخالدة التي ستبقى “نبراسا للشرفاء حتى يتحرر الوطن من نجس فبراير” حسب قولها.

وقالت عائلة القذافي في تدوينة على صفحتها على فيسبوك “نحن نترقب اطلالة العيد ال 50 لثورة الفاتح من سبتمبر نحي جماهير شعبنا الوفية والتي بدأت تستعد لإيقاد شعلة الاحتفالات في كافة ربوع الوطن ابتهاجا بهذا الحدث التاريخي الكبير”.

وأضافت في التدوينة “أن الشعب الليبي العظيم وهو يستحضر في هذه الايام، البيان الاول لثورة الفاتح، و يستلهم ملاحم النضال التاريخية، و الارث العظيم للقائد الرمز معمر القذافي، قادراً على الاضطلاع بدوره التاريخي تجاه ليبيا الجريحة، رغم أنف الخونة والعملاء والمليشيات و رغم أنف أعوانهم الغزاة”.

وطالبت العائلة الليبيين، بالعمل يد واحدة وبقلوب مفتوحة متجاوزة الجراح ودون أحقاد هاتوا أيديكم ،بالوقوف صفاً واحداً ضد ما سمّته “نكبة الوطن، نكبة فبراير، كي نثأر لكرامة جرحت،، ومقدسات انتهكت،، وحرمات نال منها الاقزام و تطاول عليها سقط القوم”.

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