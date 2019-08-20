أطفال بنغازي يطالب بتخفيف العبء على عياداته الخارجية

بنغازي 20 أغسطس 2019 (وال) – ناقش مدير عام مستشفى طب وجراحة الاطفال بنغازي، أحمد العقوري، في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب الخدمات الطبية، أحمد الكيلاني، تفعيل المراكز والعيادات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي .

وأشار مدير عام مستشفى الاطفال بنغازي أحمد العقوري، إلى أن الهدف من الاجتماع؛ تفعيل المراكز والعيادات لتخفيف العبء على العيادات الخارجية بالمستشفى الذي يستقبل الحالات من داخل وخارج المدينة وبشكل يومي .

وحضر الاجتماع، المدير المساعد بالمستشفى دكتور جلا العبيدي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمستشفى دكتورة ايناس العبيدي، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالمستشفى دكتورة فريحة الطبولي. (وال – بنغازي) ف ع/ع ع

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