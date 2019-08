ناقش وكـيل وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق عـميد خـالد مـازن الـيوم الـثلاثاء، آليات تفعيل الـمنافذ الـحدودية الـواقعة بـمناطق الـجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع مع العديد من المسؤولين في الوزارة، وتطرق خلاله إلى بحث حـلول للـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن وضـبط الـخارجين عـن الـقانون ومـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية ومـكافحة الـمخدرات وفـرض الـسيطرة الأمـنية داخـل هـذه الـمناطق.

وأكد على ضرورة تـكاثف الـجهود لـضمان الأداء الأمـني الـفعال بـين الـفروع والإدارات والأجـهزة والـهيئات الـقضائية، كـما تـم الـتـطرق لـموضوع مـشاكل الـمساجين والـموقوفين عـلى ذمـة قـضايا جـنائية.

The post داخلية الوفاق تبحث تفعيل المنافذ الحدودية الجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية