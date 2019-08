معيتيق يؤكد ضرورة إشراك البلديات في جباية الإيرادات

أكد النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق”، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إشراك البلديات في متابعة جباية الإيرادات كل حسب اختصاصها الإداري وتشجيعها ووضع التصورات المناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير المالية المفوض ” فرج بومطاري”، ووكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير عمل الوزارة “عبدالباري شنبارو”، الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية حيال الترتيبات المالية المعتمدة للسنة المالية 2019 وإحالة مخصصات البلديات الباب الثاني والإجراءات المتخذة لمتابعة الإيرادات والمصروفات.

وأكد النائب على أهمية تواصل وزارة الحكم المحلي مع البلديات وتقديم المقترحات المتعلقة في هذا الشأن.

