المتوسط

أجرت لجنة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة زيارة ميدانية تفقدية لقسم الكلي بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنة، للوقوف على كافة الأوضاع الصحية وللاطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمترددين .

واطلعت اللجنة على المشاكل الفنية العالقة والمتمثلة بتوفير محطة تحلية خاصة بقسم الكلي وعدد من اجهزة الكلي نوع gambro ومشغلات الغسيل الكلوي وخاصة وان القسم يقدم الخدمة الطبية لأكثر من “80 ” مريض بالفشل الكلوي وأكثر من 350 متردد شهريآ .

The post لجنة من صحة المؤقتة تتفقد قسم الكلي بمستشفى الوحدة التعليمي بدرنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية