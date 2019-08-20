الداخلية توجه التهنئة لأعضائها بمناسبة إقرار قانون الشرطة

بنغازي-العنوان

وجهت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة وموظفي وزارة الداخلية وذلك بمناسبة إقرار مجلس النواب لقانون الشرطة الجديد واعتماد التعديلات التي أحالتها الوزارة إلى المجلس.

وتقدم وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالشكر على لمجلس النواب ومجلس وزراء الحكومة المؤقتة على القانون.

وأقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء قانون الشرطة الجديد، حيث اعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إليه، فيما يتعلق بكافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن، والمساواة بينهم وبين المدنيين.

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