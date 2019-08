الوطنية للنفط تساهم في جهود الإغاثة الإنسانية في منطقة مرزق

قامت ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية فرع الجنوب والمجلس البلدي وادي عتبة، بإرسال شحنة اغاثية من العاصمة طرابلس باتجاه منطقة مرزق وذلك استجابة للظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت المؤسسة أن المساعدة التي وصلت يوم الاحد18 أغسطس، شملت كميات مختلفة من المواد الغذائية الاساسية ومواد اغاثية أخرى تم توزيعها على العائلات النازحة بسبب الأحداث الحالية.

وصرح مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية، خالد بوخطوة، قائلاً : “إن المؤسسة الوطنية تعمل ما بوسعها من خلال ادارة التنمية المستدامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات الضرورية لسكان المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.”

