استدعاء فنيين من سوسة وبنغازي لإصلاح عطل بمحطة التحلية في طبرق

أكد المجلس التسييري لبلدية طبرق استدعاء فنيين من محطتي سوسة وبنغازي لإصلاح عطل في إحدى غلايات محطة تحلية مياه البحر في طبرق، بحسب ما أعلنه رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية أمس الاثنين.

جاء ذلك ردًا من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على نداءات المواطنين المتكررة بخصوص نقص مياه الشرب في المدينة خلال الأسبوع الجاري.

وقال بوالخطابية حسب ما نشرته صفحة المجلس البلدي طبرق على «فيسبوك»: «من خلال الإطلاع على ملاحظات المواطنين حول نقص المياه خلال الفترة الماضية تبين لنا أن هناك عطل في إحدى الغلايات بمحطة التحلية وقد تم استدعاء فنيين من محطتي سوسة وبنغازي لإصلاح العطل».

ونوه بوالخطابية إلى أنه «خلال 48 ساعة كحد أقصى ستعود المياه إلى الأحياء وفق خطة عمل محطة التحلية» التي أكد أنها «من الشركات المتعاونة مع البلدية وتعمل للصالح العام بكل نشاط وحيوية خلافاً عن تقاعس شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة».

وتعتبر محطة تحلية مياه البحري في مدينة طبرق من أقدم محطات التحلية في ليبيا حيث جرى إنشاءَها من قبل شركة «سيدم» الفرنسية عام 2000 لكن لم تُجر لها عمرة كاملة منذ 19 عامًا.

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