معيتيق يبحث مع وزير المواصلات الخطوات المتخذة لتطوير مطار امعيتيقة

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، صباح اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة المواصلات والمكلف بتسيير عمل الوزارة “هشام أبوشكيوات”، الخطوات المتخذة لاستكمال توسعة صالة الركاب والمقر الإداري بمطار ” امعيتيقه الدولي”، وإنشاء محطة لوقوف السيارات.

وشدد النائب على ضرورة متابعة العمل المنجز لاستكماله في أقرب وقت نظراً لأهميته، وأكد تواصله مع الأجهزة المعنية بتنفيذه لتذليل الصعوبات التي تعيق انجاز المشروع.

